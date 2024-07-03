Россия выгоняет работника посольства Румынии

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства, пишет "Европейская правда".

Российский МИД заявил, что вызвал румынского посла Кристиана Истрате. Ему была вручена соответствующая нота.

Сотрудник румынского посольства, чье имя не обнародовали, будет выслан из России.

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Ведомство РФ пояснило, что такие действия являются ответом на "ничем не мотивированное решение" румынских властей объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте.

В конце мая Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России в Бухаресте персоной нон грата из-за подозрения в "деятельности, противоречащей нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Ранее в мае сообщалось об аресте в Румынии румынского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России – по данным следствия, он передавал информацию через российское посольство.