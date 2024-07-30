Литва роздумує над виробництвом власних мін

Литва має намір нарощувати мінні потужності і розглядає можливість виробництва мін на своїй території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, його цитує LRT.

За його словами, Литва вже здійснює закупівлі мін і планує продовжувати їх наступного року. Протягом десяти років на засоби контрмобільності планують витратити 600 мільйонів євро, в основному на міни.

"Основний наголос робиться на придбання наземних протитанкових мін, а також різних типів протибортних і донних мін, оскільки йдеться не тільки про наземні, а й про морські міни", – сказав Касчюнас на пресконференції в уряді.

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Міністр також зазначив, що Литва веде переговори з вітчизняними підприємствами про можливість виробництва мін на території країни.

"Ми обговорюємо з нашою промисловістю можливість створення литовської міни, можливо, простішої, але ефективнішої", – сказав Кащюнас.

Він також повідомив, що деякі компанії вже висловили готовність зайнятися цим, і в серпні планують зустрічі для обговорення перспектив виробництва литовських мін.

У липні, під час саміту НАТО у Вашингтоні, країни Балтії та Німеччина підписали лист про наміри щодо спільної закупівлі морських мін.

Литва також веде переговори з американським гігантом оборонної промисловості Northrop Grumman про створення в країні лінії з виробництва 30-мм боєприпасів.

А уряд Литви розробляє додаток для донатів на національну оборону.