Литва размышляет над производством собственных мин
Литва намерена наращивать минные мощности и рассматривает возможность производства мин на своей территории.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.
По его словам, Литва уже осуществляет закупки мин и планирует продолжать их в следующем году. В течение десяти лет на средства контрмобильности планируют потратить 600 миллионов евро, в основном на мины.
"Основной упор делается на приобретение наземных противотанковых мин, а также различных типов противобортных и донных мин, поскольку речь идет не только о наземных, но и о морских минах", – сказал Кащюнас на пресс-конференции в правительстве.
Министр также отметил, что Литва ведет переговоры с отечественными предприятиями о возможности производства мин на территории страны.
"Мы обсуждаем с нашей промышленностью возможность создания литовской мины, возможно, более простой, но более эффективной", – сказал Кащюнас.
Он также сообщил, что некоторые компании уже выразили готовность заняться этим, и в августе планируют встречи для обсуждения перспектив производства литовских мин.
В июле, во время саммита НАТО в Вашингтоне, страны Балтии и Германия подписали письмо о намерениях по совместной закупке морских мин.
Литва также ведет переговоры с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman о создании в стране линии по производству 30-мм боеприпасов.
А правительство Литвы разрабатывает приложение для донатов на национальную оборону.