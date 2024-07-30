Литва размышляет над производством собственных мин

Литва намерена наращивать минные мощности и рассматривает возможность производства мин на своей территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.

По его словам, Литва уже осуществляет закупки мин и планирует продолжать их в следующем году. В течение десяти лет на средства контрмобильности планируют потратить 600 миллионов евро, в основном на мины.

"Основной упор делается на приобретение наземных противотанковых мин, а также различных типов противобортных и донных мин, поскольку речь идет не только о наземных, но и о морских минах", – сказал Кащюнас на пресс-конференции в правительстве.

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Министр также отметил, что Литва ведет переговоры с отечественными предприятиями о возможности производства мин на территории страны.

"Мы обсуждаем с нашей промышленностью возможность создания литовской мины, возможно, более простой, но более эффективной", – сказал Кащюнас.

Он также сообщил, что некоторые компании уже выразили готовность заняться этим, и в августе планируют встречи для обсуждения перспектив производства литовских мин.

В июле, во время саммита НАТО в Вашингтоне, страны Балтии и Германия подписали письмо о намерениях по совместной закупке морских мин.

Литва также ведет переговоры с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman о создании в стране линии по производству 30-мм боеприпасов.

А правительство Литвы разрабатывает приложение для донатов на национальную оборону.