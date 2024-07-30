В Італії застрелили ведмедя, який нещодавно напав на туриста із Франції

В італійській провінції Тренто відстежили і застрелили ведмедя, який у середині липня травмував французького туриста.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Очільник провінції підписав рішення про відстріл ведмедя і його вже виконали, попри спроби зоозахисників оскаржити його.

Ведмедя оцінили як такого, що становить значну загрозу для людей. Напад на туриста із Франції в середині липня був вже сьомим підтвердженим випадком, коли він вийшов до людей.

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Інцидент із французьким туристом стався 16 липня. 43-річний чоловік внаслідок зустрічі з ведмедем під час пробіжки опинився у лікарні, його травми не становили загрози для життя.

Нагадаємо, у Румунії схвалили можливість відстрілу до 480 ведмедів для регулювання чисельності популяції після загибелі 19-річної туристки, на яку ведмідь напав на маршруті у національному парку.

Також останнім часом була серія інцидентів з ведмедями у Словаччині, після цього парламент спростив процедуру відстрілу.