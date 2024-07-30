В Италии застрелили медведя, который недавно напал на туриста из Франции

В итальянской провинции Тренто отследили и застрелили медведя, который в середине июля травмировал французского туриста.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Глава провинции подписал решение об отстреле медведя и его уже выполнили, несмотря на попытки зоозащитников обжаловать его.

Медведя оценили как представляющего значительную угрозу для людей. Нападение на туриста из Франции в середине июля было уже седьмым подтвержденным случаем, когда он вышел к людям.

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Инцидент с французским туристом произошел 16 июля. 43-летний мужчина в результате встречи с медведем во время пробежки оказался в больнице, его травмы не представляли угрозы для жизни.

Напомним, в Румынии одобрили возможность отстрела до 480 медведей для регулирования численности популяции после гибели 19-летней туристки, на которую медведь напал на маршруте в национальном парке.

Также в последнее время была серия инцидентов с медведями в Словакии, после этого парламент упростил процедуру отстрела.