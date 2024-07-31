СМИ: В парламенте Молдовы проводят обыск, связанный с делом о госизмене

В здании парламента Молдовы проходит обыск, вероятно связанный с делом о госизмене.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

31 июля в здание парламента пришли с обыском сотрудники Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS).

Информацию об этом журналистам подтвердил представитель PCCOCS Эмиль Гайтур.

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По данным источников NewsMaker, обыск касается дела о государственной измене. Кого именно оно касается, пока не раскрывают.

Операция совпала с последним заседанием парламента весенне-летней сессии, оно началось в 11 утра.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что приветствует появление аналога украинского "Миротворца" – сайта Mirotvorets, где опубликовали имена молдавских политиков, криминальных авторитетов, активистов и данные об их связях с Россией.

Напомним, пророссийский экс-президент Игорь Додон, которому в 2022 году инкриминировали госизмену, не собирается баллотироваться на выборах президента Молдовы.