Польская армия начинает новую операцию по усилению защиты неба

С 1 августа в Польше начнется еще одна военная операция, направленная на усиление защиты неба в восточных регионах страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Зона действий в рамках операции "Восточная заря" будет охватывать восточные и северо-восточные районы страны, она будет направлена на усиление защиты воздушного пространства Польши.

Операция "Восточная заря" будет проходить параллельно с анонсированной ранее операцией "Безопасное Подляшье" и является реакцией на угрозы, возникшие в результате войны России против Украины, в частности риски нарушения воздушного пространства Польши.

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Операция предусматривает постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, обучение и координацию с союзниками.

Генерал Мацей Клищ отметил, что цель операции – консолидировать усилия всех сил, приобщенных к защите неба, и она будет учитывать не только национальные силы и средства противовоздушной обороны, но и меры других союзников в НАТО в этом регионе и меры на уровне НАТО.

По его словам, к операции в том числе будут привлечены силы союзников, в частности Великобритании и США.

Как известно, Польша начала поднимать в небо свою авиацию во время каждой массированной атаки РФ на украинские города, когда ракеты долетают до западных областей.

Напомним, Польша существенно увеличила количество военных на границе с Беларусью из-за попыток режима Лукашенко с помощью мигрантов оказать давление на страну.