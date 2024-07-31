На востоке Испании на фоне пика летней жары пытаются потушить два крупных лесных пожара

Сотни пожарных при поддержке специальных самолетов пытаются укротить два лесных пожара, которые со вторника бушуют на востоке Испании, а на большей части страны объявлен красный уровень тревоги из-за жары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пожар в Бенасау в восточном регионе Валенсии заставил службы по чрезвычайным ситуациям вывезти несколько сотен жителей села из их домов в качестве меры предосторожности.

Пожарные после ночных усилий по тушению заявили, что "пожар развивается благоприятно".

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Еще один пожар, в провинции Куэнка, со вторника сжег более 1500 гектаров растительности. Оба пожара были квалифицированы как сильные.

Метеорологическая служба AEMET прогнозирует максимальную температуру 43-44 градуса по Цельсию в некоторых районах страны в среду, которая, как ожидается, будет пиковым днем жары, в то время как министерство внутренних дел предупредило об очень высоком или экстремальном риске лесных пожаров по всей Испании.

AEMET сообщает, что обсерватория Барселона-Фабра в северо-восточном регионе Каталонии зарегистрировала во вторник рекордно высокую температуру в 40 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд в 39,8 градусов по Цельсию, установленный в июле 1982 года.

Это уже третья волна жары в Испании за последние две недели.

Повышение глобальной температуры в результате изменения климата также привело к учащению лесных пожаров в других странах – от Китая до Канады. В Европе они также бушуют на Балканах. В частности сообщалось о пожарах в Хорватии, Болгарии и Северной Македонии.