Пограничники РФ спустя 32 года перестали охранять аэропорт Армении

Российские пограничники в среду, 31 июля, официально завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц", которая длилась с 1992 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

В "Звартноце" устроили официальную церемонию прощания, во время которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту "Звартноц" армянской стороне.

Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян заявил, что "опыт и знания, переданные российскими пограничниками за более чем 32 года совместной службы, будут и в дальнейшем использоваться в служении родине".

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Юридический статус пограничников РФ в "Зварноц", которые находились там более трех десятилетий, не был до конца определенным. Москва ссылалась на соглашение с Ереваном от 1992 года, но там о расположении россиян именно в этом аэропорту не упоминается.

В марте Армения официально уведомила Москву о намерении отказаться от услуг российских пограничников для охраны в своем главном международном аэропорту "Зварноц".

Эту договоренность закрепили на встрече армянского премьер-министра Никола Пашиняна и Владимира Путина в мае. Тогда же стало известно о выводе российских военных из ряда областей Армении, но в то же время те останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

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