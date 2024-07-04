Естонія створить фонд оборонної промисловості у розмірі 50 млн євро

Уряд Естонії уповноважив міністра економіки та інформаційних технологій Тійта Рійсало підписати акції фонду оборонної промисловості та інвестувати у фонд 50 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду.

Фонд інвестуватиме безпосередньо і через приватні фонди в компанії, що розробляють технології для оборонної промисловості або подвійного призначення.

"Фонд обсягом 50 мільйонів євро – це важливий крок уперед для зміцнення безпеки Естонії, а також стимул для нашої економіки", – заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас, додавши, що в Естонії є високорозвинений технологічний сектор, можливості якого можна використовувати для підвищення національної безпеки.

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"Держава може підтримати цей процес початковим капіталом. За допомогою фонду естонські компанії оборонної промисловості зможуть розробляти і виводити на ринок інноваційні продукти. Крім зміцнення безпеки, поява фонду приведе до створення робочих місць з високою доданою вартістю і подальшого розвитку нашого технологічного сектора", – додала Каллас.

Міністр економіки та інформаційних технологій Тійт Рійсало представив уряду стратегію інвестування фонду. "Фокус державного інвестиційного фонду буде спрямований на розвиток технологій подвійного призначення, а також на розробку високотехнологічних рішень і продуктів, що відрізняє наш фонд від аналогічних фондів у сусідніх країнах", – сказав Рійсало.

За словами міністра, фонд інвестуватиме як безпосередньо в компанії, так і в інші фонди, що діють на ринку. Метою інвестицій є залучення на ринок капіталу нових фондів, що спеціалізуються на технологіях подвійного призначення. "Початковий обсяг фонду становить 50 мільйонів євро, з можливістю збільшення за необхідності", – додав Рійсало.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Міністерство оборони впродовж багатьох років підтримувало розвиток високотехнологічної та конкурентоспроможної на експортних ринках оборонної промисловості: "Приємно бачити, що естонський сектор оборонної промисловості значно зріс останніми роками".

Фонд орієнтований насамперед на компанії, зареєстровані в Естонії або ті, що ведуть тут значну діяльність, які виробляють і розробляють технології військового або подвійного призначення, що сприяють безпеці та обороні країн НАТО.

На саміті Євросоюзу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що для зміцнення оборони ЄС у найближче десятиліття потрібні інвестиції в розмірі 500 млрд євро.

Очікувалось, що голова Єврокомісії запропонує лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією. Це питання викликало суперечки в Євросоюзі.

"Кілька країн, зокрема Франція та Естонія, виступають за єврооблігації (тобто запозичення ЄС. – Ред.). Але Німеччина та Нідерланди виступають проти", – пояснив посадовець ЄС на умовах анонімності.

За даними оборонного відомства Євросоюзу, у 2022 році держави-члени витратили на оборону загалом 240 мільярдів євро. Це число поступово зростало з 2014-го, відколи Росія напала на Україну.

Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх 2%.