Эстония создаст фонд оборонной промышленности в размере 50 млн евро

Правительство Эстонии уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписать акции фонда оборонной промышленности и инвестировать в него 50 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства.

Фонд будет инвестировать непосредственно и через частные фонды в компании, разрабатывающие технологии для оборонной промышленности или технологии двойного назначения.

"Фонд объемом 50 млн евро – это важный шаг вперед для укрепления безопасности Эстонии, а также стимул для нашей экономики", – заявила премьер-министр Кая Каллас, добавив, что в Эстонии есть высокоразвитый технологический сектор, возможности которого можно использовать для повышения национальной безопасности.

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"Государство может поддержать этот процесс начальным капиталом. С помощью фонда эстонские компании оборонной промышленности смогут разрабатывать и выводить на рынок инновационные продукты. Помимо укрепления безопасности, появление фонда приведет к созданию рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и дальнейшему развитию нашего технологического сектора", – добавила Каллас.

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало представил правительству стратегию инвестирования фонда. "Фокус государственного инвестиционного фонда будет направлен на развитие технологий двойного назначения, а также на разработку высокотехнологичных решений и продуктов, что отличает наш фонд от аналогичных фондов в соседних странах", – сказал Рийсало.

По словам министра, фонд будет инвестировать как непосредственно в компании, так и в другие фонды, действующие на рынке. Цель инвестиций – привлечь на рынок капитал новых фондов, специализирующихся на технологиях двойного назначения. "Первоначальный объем фонда составляет 50 млн евро, с возможностью увеличения при необходимости", – добавил Рийсало.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что Министерство обороны на протяжении многих лет поддерживало развитие высокотехнологичной и конкурентоспособной на экспортных рынках оборонной промышленности: "Приятно видеть, что эстонский сектор оборонной промышленности значительно вырос в последние годы".

Фонд ориентирован прежде всего на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительную деятельность, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и обороне стран НАТО.

На саммите Евросоюза президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что для укрепления обороны ЕС в ближайшее десятилетие нужны инвестиции в размере 500 млрд евро.

Ожидалось, что глава Еврокомиссии предложит лидерам ЕС письменные предложения по привлечению средств для укрепления обороны, но вместо этого решила ограничиться лишь презентацией. Этот вопрос вызвал споры в Евросоюзе.

"Несколько стран, в частности Франция и Эстония, выступают за еврооблигации (то есть заимствования ЕС. – Ред.). Но Германия и Нидерланды против", – пояснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

По данным оборонного ведомства Евросоюза, в 2022 году государства-члены потратили на оборону в целом 240 млрд евро. Это число постепенно росло с 2014-го, с тех пор как Россия напала на Украину.

Некоторые европейские страны-члены НАТО призывают повысить целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних 2%.