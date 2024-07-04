В Норвегии на 30 лет осудили нападавшего на ЛГБТ-фестиваль

Суд в Норвегии признал виновным в терроризме норвежца иранского происхождения Занияра Матапура за нападение на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 года и приговорил его к 30 годам заключения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Два человека погибли и девять получили серьезные ранения в результате стрельбы в трех местах, главным образом у популярного гей-бара London Pub, 25 июня 2022 года.

Окружной суд Осло заявил, что Матапур выпустил 10 выстрелов из пулемета и восемь выстрелов из пистолета в толпу.

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Суд отметил, что Матапур присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" и "был радикально настроен в течение нескольких лет".

Его 30-летний приговор стал самым высоким наказанием в Норвегии после изменения законодательства о борьбе с терроризмом в 2015 году.

Матапур еще может подать прошение об условно-досрочном освобождении через 20 лет, но его могут освободить, только если он больше не будет считаться опасным.

В суде был представлен большой видеоматериал теракта. Приговор не зачитывался в суде, а был разослан по электронной почте. Как сообщил суд, осужденный попросил, чтобы ему зачитали приговор в тюрьме.

Матапур не признал себя виновным. Его осмотрел назначенный судом психиатр, который пришел к выводу, что во время нападения он был вменяемым.

Накануне в Великобритании мужчину признали виновным в планировании нападения на военную базу после того, как его арестовали со взрывным устройством на территории больницы.

Ранее СМИ сообщили, что несколько военных баз США в Европе были приведены в состояние повышенной боевой готовности на выходных из-за опасений террористической атаки.

В то же время в Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Во Франции к мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.