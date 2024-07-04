Міноборони Литви закупить різні типи дронів на 36 млн євро

Агентство оборонних ресурсів при міністерстві оборони Литви підписало контракти на закупівлю різних типів безпілотників на суму в майже 36 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться, зокрема, про малі розвідувальні дрони латвійської компанії Edge Autonomy та розвідувальні мінібезпілотники естонської компанії Threod Systems, а також литовські квадрокоптери від UAB Deftools.

Переважна більшість безпілотників мають поставити цієї осені, решту – на початку 2025 року.

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Ці закупівлі здійснюються в терміновому порядку з метою посилення потенціалу дронів та якнайшвидшої їх інтеграції до складу збройних сил Литви, зазначає Міноборони.

"До 2030 року на придбання усіх типів безпілотних систем передбачено близько 200 мільйонів євро. В середньому планується витрачати 30 мільйонів євро на рік", – йдеться в пресрелізі.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що наразі оцінюється необхідність придбання засобів захисту від дронів.

Перед цим у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.