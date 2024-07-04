Минобороны Литвы закупит различные типы дронов на 36 млн евро
Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны Литвы подписало контракты на закупку различных типов беспилотников на сумму почти 36 млн евро.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь, в частности, идет о малых разведывательных дронах латвийской компании Edge Autonomy и разведывательных мини-беспилотниках эстонской компании Threod Systems, а также литовских квадрокоптерах от UAB Deftools.
Подавляющее большинство беспилотников должны поставить этой осенью, остальные – в начале 2025 года.
Эти закупки проводятся в срочном порядке для усиления потенциала дронов и скорейшей их интеграции в состав вооруженных сил Литвы, отмечает Минобороны.
"До 2030 года на приобретение всех типов беспилотных систем предусмотрено около 200 млн евро. В среднем планируется тратить 30 млн евро в год", – говорится в пресс-релизе.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что сейчас оценивается необходимость приобретения средств защиты от дронов.
Перед этим в Литве начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.
Также Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.