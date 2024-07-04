Варшава предложила Литве совместно приобрести польские переносные ЗРК Piorun

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил Литве совместно приобрести польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на совместной пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой заявил, что Вильнюс рад предложению Варшавы присоединиться к закупке переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun.

"(Сейчас) у нас есть старая версия польских систем обороны Grom, которую мы планируем передать Украине", – отметил он.

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Кащюнас также заявил о необходимости замены нынешних комплексов на более современные, где альтернативой он считает предложенный польским коллегой Piorun.

Министр обороны Литвы уточнил, что этот комплекс подходит при создании дивизии, с целью усиления добровольческих сил и усиления защиты критически важной инфраструктуры.

Сообщалось, что агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны Литвы подписало контракты на закупку различных типов беспилотников на сумму в почти 36 млн евро.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что сейчас оценивается необходимость приобретения средств защиты от дронов.

Перед этим в Литве начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Также Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.