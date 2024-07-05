Король Британии принял отставку премьера Сунака

Риши Сунак после провальных результатов консерваторов на выборах официально подал в отставку с поста премьер-министра и король Чарльз III ее принял.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, заявили в Букингемском дворце в пятницу.

В заявлении Букингемский дворец подтвердил, что Сунак подал в отставку с поста премьер-министра во время встречи с королем утром.

"Сегодня утром уважаемый член парламента Риши Сунак имел аудиенцию у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую его величество милостиво принял", – говорится в заявлении дворца.

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Далее аудиенцию с королем проведет лидер лейбористов, следующий премьер Кир Стармер, чья Лейбористская партия пришла к власти с потрясающим победным результатом после 14 лет оппозиции к консерваторам.

Ранее в пятницу Сунак подтвердил, что также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

Детали о Кире Стармере – в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.