Фицо в первом после покушения появлении на публике похвалил Орбана за визиты в Киев и Москву

Премьер-министр Словакии Фицо в пятницу впервые появился на публике после майского покушения на него.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на собрании по случаю государственного праздника – Дня святых Кирилла и Мефодия.

В своей речи политик повторил призыв к мирным переговорам в войне, которую РФ развязала против Украины, и сказал, что присоединился бы к Орбану во время его визита в Москву, если бы ему позволило здоровье.

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"Хочу выразить свое восхищение премьеру Венгрии за то, что он без колебаний поехал в Киев и Москву", – отметил Фицо.

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Премьер Словакии также подчеркнул, что мирных переговоров и инициатив никогда не бывает достаточно, потому что хотя мир – это не все, "без мира все – ничто".

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

В конце июня в правительстве объявили, что Роберт Фицо, вероятно, в ближайшее время вернется к работе.

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