У Болгарії планують виступити за мирні переговори між Україною та РФ на саміті НАТО

Тимчасовий прем’єр Болгарії Димитар Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinite.

За словами очільника уряду, він щиро вірить, що Софія повинна виступати за мирні переговори, в яких Болгарія виступатиме як посередник.

"Що може бути краще за це? І це те, що я пропонуватиму, немає жодних проблем", – зазначив Главчев.

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Водночас він висловив невпевненість щодо шансів, що його країну визнають посередником.

"Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", – зауважив прем'єр.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для досягнення рішення про мир в Україні його члени повинні надати Україні військову підтримку, і це, додав він, саме те, що роблять країни Альянсу.

Нагадаємо, під час свого візиту до Москви у п'ятницю угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з главою РФ Владіміром Путіним поставив йому три питання, які стосуються розв'язаної ним війни проти України.

Прем'єр Угорщини також розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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