Ультраправая партия власти Нидерландов присоединится к альянсу Орбана в Европарламенте

Правящая в Нидерландах ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса присоединится в Европарламенте к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вилдерс сообщил в X (Twitter).

По его словам, PVV хочет объединить силы в Европарламенте, поэтому "с гордостью присоединится" к "Альянсу партриотов".

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support 🇺🇦. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! 💪 Реклама: July 5, 2024

"Мы – патриоты PVV, мы любим нашу нацию. Сильную и суверенную. Противостоим нелегальной иммиграции. Мы защищаем мир и свободу. И поддерживаем Украину. Мы защищаем наше иудео-христианское наследие. И наши семьи", – отметил Вилдерс.

PVV выиграла парламентские выборы в Нидерландах в ноябре прошлого года и является крупнейшей партией в новой правой коалиции, которую на посту премьера недавно возглавил Дик Схооф.

После объявления Вилдерса в новый альянс войдут депутаты Европарламента из шести стран. Для получения статуса группы в Европарламенте необходимо членство в ней депутатов по меньшей мере из семи стран.

Ранее испанская ультраправая партия Vox заявила, что покинет группу "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) в Европарламенте, чтобы присоединиться к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Перед этим к этому объединению присоединились "Фидес" Орбана, ANO чешского экс-премьера Андрея Бабиша, Австрийская партия свободы Герберта Кикля и португальские ультраправые.

Соучредители группы надеются на решение еще одного "тяжеловеса" из Франции – "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Также Орбан и Бабиш якобы надеются, что итальянская "Лига" Маттео Сальвини может заинтересоваться участием в их альянсе вместо нынешней группы "Идентичность и демократия".

Недавно сообщалось, что "Альянсу патриотов" не удалось привлечь польскую "ПиС" и партию словацкого премьера Роберта Фицо.

Напомним, 30 июня венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу" и заявили, что стремятся сделать его "самой большой фракцией европейских правых".