Ультраправая партия власти Нидерландов присоединится к альянсу Орбана в Европарламенте

Правящая в Нидерландах ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса присоединится в Европарламенте к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вилдерс сообщил в X (Twitter).

По его словам, PVV хочет объединить силы в Европарламенте, поэтому "с гордостью присоединится" к "Альянсу партриотов".

We are PVV-patriots, we love our nation. Strong and sovereign. Resisting illegal immigration. We defend peace and freedom. And support 🇺🇦. We protect our Judeo-Christian heritage. And our families.



We want to combine forces in the EP and will proudly join #PatriotsforEurope! 💪

Реклама: