ЗМІ: Новому альянсу Бабіша й Орбана у Європарламенті не вдалося залучити двох цінних партнерів

Політсилам угорського прем’єра Віктора Орбана та чеського експрем’єра Андрея Бабіша, які хочуть утворити у Європарламенті нову групу правоконсерваторів, не вдалося залучити польську "ПіС" та партію словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє чеське IDNES, цитуючи також інсайди від порталу Aktuálně, пише "Європейська правда".

Орбан і Бабіш нібито сподівалися влаштувати переговори із польськими консерваторами "Право і справедливість", які зараз входять до групи "Європейські консерватори і реформісти", а також з партією Smer словацького прем’єра Роберта Фіцо, аби об’єднати у фракції всю "Вишеградську четвірку".

Проте "ПіС" не захотіла продовжувати перемовини і вже гарантовано залишається з "Європейськими консерваторами і реформістами". За даними ЗМІ, однією з причин стало те, що "ПіС" хотіла посаду генерального секретаря у цій новій фракції і пропонувала на неї колишнього посла у ЄС Анджея Садося. Цього їм не готові були запропонувати. Ще однією причиною стало небажання "ПіС" бути в одній групі з явно проросійською Австрійською партією свободи.

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Не вийшло домовитися і з п’ятьма євродепутатами, обраними від Smer Роберта Фіцо. Вони планують працювати як позафракційні, або ж окремі з них спробують доєднатися до соціал-демократів.

Відтак у "Альянсу патріотів" поки є максимум чотири партії-члени із семи, необхідних для формування фракції – "Фідес" Орбана, ANO Бабіша, Австрійська партія свободи Герберта Кікля та португальські ультраправі.

Співзасновники групи тепер сподіваються на рішення ще одного "важковаговика" із Франції – "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Також Орбан і Бабіш нібито мають надії, що італійська "Ліга" Маттео Сальвіні і Партія свободи Герта Вілдерса з Нідерландів можуть зацікавитися участю у їхньому об’єднанні замість теперішньої групи "Ідентичність і демократія".

Вже існуючі або нові політичні групи-фракції у Європарламенті мають офіційно оголосити свої назви і склад до 15 липня, перед інавгураційним пленарним засіданням. Відтак на ці перемовини залишається менше двох тижнів.

Нагадаємо, 30 червня угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу" та заявили, що прагнуть зробити його "найбільшою фракцією європейських правих".