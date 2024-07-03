Ле Пен може покинути свою групу в Європарламенті заради об'єднання з Орбаном

Представники французької політичної сили Марін Ле Пен ведуть переговори з іншими ультраправими групами в Європейському парламенті, які можуть призвести до того, що її партія покине свою нинішню політичну родину і об'єднає зусилля з угорцем Віктором Орбаном.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Члени політичної групи Ле Пен "Ідентичність і демократія", яка була створена у 2019 році для представлення ультраправих і крайніх націоналістичних поглядів, планують зустрітися з союзниками по ЄС 8 липня, на наступний день після завершення виборів у Франції.

Вони хочуть обговорити майбутнє партії, за словами людини, яка безпосередньо брала участь у переговорах.

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Кілька членів групи вже вирішують, чи приєднуватися до нового популістського альянсу, про який цього тижня оголосив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на питання про потенційний альянс з Орбаном в радіоінтерв'ю у вівторок, Ле Пен сказала, що її партія розгляне різні варіанти після виборів.

За словами людей, поінформованих про цей план, розпуск групи "Ідентичність і демократія" частково має на меті ще більше дистанціювати чинних членів від німецької партії "Альтернатива для Німеччини".

Серед партій, які вже висловили зацікавленість у приєднанні до новоствореної групи Орбана за участю націоналістів з Австрії та Чехії, є партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Національне об'єднання" Ле Пен, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Чи вирішать лідери партій приєднатися до Орбана, залежатиме від результатів виборів у Франції, які можуть вплинути на те, чи розпустить Ле Пен "Ідентичність та демократію". При цьому, сама група вже на межі розпаду – оскільки вона неминуче розвалиться, якщо з неї вийдуть депутати Сальвіні.

Якщо французькі політики вирішать приєднатися до Орбана, за ними підуть багато інших, кажуть джерела.

Якщо Орбану вдасться зробити свою групу третьою найбільшою силою у Європарламенті, то це означатиме велику перемогу угорського лідера, який прагне зміцнити свій вплив у ЄС.

Група Орбана "Патріоти за Європу" хоче реалізувати ультраправий популістський порядок денний, який включає плани обмеження впливу Європейського Союзу на національну політику, повернення більшої кількості повноважень країнам-членам і обмеження імміграції в ЄС.