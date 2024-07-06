Вірменія анонсувала спільні із США військові навчання

З 15 по 24 липня у Вірменії пройдуть спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner 2024.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Вірменії, повідомляє "Європейська правда".

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади ЗС Вірменії, сухопутних військ США в Європі та Африці, Національної гвардії Канзасу.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань.

Реклама:

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського підрозділу.

У рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, що готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь в аналогічних спільних військових навчаннях і тренуваннях у країнах-партнерах.

Також нещодавно Вірменія підтвердила свою участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

У лютому прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але вступ у НАТО "не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо".

У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії та закликав Єреван і Баку укласти угоду про нормалізацію відносин.

Ці кроки поєднуються з різкою риторикою вірменської влади на адресу Організації Договору про колективну безпеку, до якої вона входить – де-факто військового альянсу під проводом Росії.