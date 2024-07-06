Армения анонсировала совместные с США военные учения

С 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Армении, сообщает "Европейская правда".

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса.

Учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.

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Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренировках в странах-партнерах.

Также недавно Армения подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но вступление в НАТО "не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем".

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению и призвал Ереван и Баку заключить соглашение о нормализации отношений.

Эти шаги сочетаются с резкой риторикой армянских властей в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, в которую она входит – де-факто военного альянса под руководством России.