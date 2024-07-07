Альянс Орбана получил достаточное представительство для получения статуса группы в Европарламенте

К новому альянсу в Европарламенте, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном, присоединилась Датская народная партия и фламандская националистическая партия "Vlaams Belang" ("Фламандский интерес"), что позволяет получить статус группы в ЕП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В конце июня Орбан вместе с австрийской ультраправой Партией свободы (FPOe) и центристской ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил о своем намерении сформировать новую парламентскую группу ЕС под названием "Альянс патриотов", пообещав "новую эру", которая "изменит европейскую политику".

После того, как Датская народная партия и "Vlaams Belang" объявили о своем присоединении в субботу, "Патриоты за Европу" преодолели порог для обретения статуса группы в Европарламенте – 23 депутата из семи стран.

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Еще раньше к альянсу Орбана присоединились нидерландская Партия за свободу (PVV) Герта Вилдерса, португальская ультраправая партия "Chega" ("Хватит") и испанская Vox.

Орбан заявил, что стороны встретятся в понедельник в Брюсселе.

К тому времени Орбан узнает, решило ли французское "Национальное объединение" войти в его альянс после второго тура парламентских выборов во Франции.

Если "Национальное объединение" решит присоединиться к "Альянсу патриотов", оно станет крупнейшей политической силой в группе с 30 депутатами Европарламента.

Итальянская "Лига" во главе с Маттео Сальвини также выразила заинтересованность в новом движении, но пока не подтвердила своего участия.

Недавно сообщалось, что "Альянсу патриотов" не удалось привлечь польскую "ПиС" и партию словацкого премьера Роберта Фицо.