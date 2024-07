Новый глава МИД Британии свой первый визит совершил в Германию

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми свой первый визит совершил в Германию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в X (Twitter).

В ходе визита Лемми провел встречу со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Во время встречи обсуждали "укрепление европейской опоры НАТО", а также организация более эффективной поддержки Украины.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили, что план президента США Джо Байдена – "единственный выход из тупика войны".

"Пришло время перезагрузить наши отношения с европейскими друзьями и союзниками. Именно поэтому я нахожусь в Германии с первым визитом в должности министра иностранных дел. Вместе с Анналеной Бербок мы будем противостоять общим угрозам и поддерживать Украину", – отметил Лэмми.

