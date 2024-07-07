Новый глава МИД Британии свой первый визит совершил в Германию
Новости — Воскресенье, 7 июля 2024, 09:23 —
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми свой первый визит совершил в Германию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в X (Twitter).
В ходе визита Лемми провел встречу со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Во время встречи обсуждали "укрепление европейской опоры НАТО", а также организация более эффективной поддержки Украины.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили, что план президента США Джо Байдена – "единственный выход из тупика войны".
"Пришло время перезагрузить наши отношения с европейскими друзьями и союзниками. Именно поэтому я нахожусь в Германии с первым визитом в должности министра иностранных дел. Вместе с Анналеной Бербок мы будем противостоять общим угрозам и поддерживать Украину", – отметил Лэмми.
It's time to reset our relationship with our European friends and allies. That's why I'm in Germany, on my first visit as Foreign Secretary.– David Lammy (@DavidLammy) July 6, 2024
Together @ABaerbock and I will address shared threats and support Ukraine.
Still made time for the football – come on England! pic.twitter.com/qlGXbO5R0f
Британский министр также поделился фотографией, как он с Бербок смотрит матч сборной Англии на Евро-2024, который проходит в Германии.
Напомним, Лэмми стал членом нового правительства лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который в пятницу официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.
В тот же день Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Лэмми.
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