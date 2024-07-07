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Новый глава МИД Британии свой первый визит совершил в Германию

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Новости — Воскресенье, 7 июля 2024, 09:23 — Ирина Кутелева

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми свой первый визит совершил в Германию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в X (Twitter).

В ходе визита Лемми провел встречу со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Во время встречи обсуждали "укрепление европейской опоры НАТО", а также организация более эффективной поддержки Украины.

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Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили, что план президента США Джо Байдена – "единственный выход из тупика войны".

"Пришло время перезагрузить наши отношения с европейскими друзьями и союзниками. Именно поэтому я нахожусь в Германии с первым визитом в должности министра иностранных дел. Вместе с Анналеной Бербок мы будем противостоять общим угрозам и поддерживать Украину", – отметил Лэмми.

Британский министр также поделился фотографией, как он с Бербок смотрит матч сборной Англии на Евро-2024, который проходит в Германии.

Напомним, Лэмми стал членом нового правительства лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который в пятницу официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.

В тот же день Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Лэмми.

Детали о новом премьере Британии в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.

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Великобритания Германия
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