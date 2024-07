Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары России по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили отметила, что ракетные обстрелы в очередной раз демонстрируют жестокие методы и трагические последствия российской агрессии в Украине.

"Решительно осуждаю сегодняшние ракетные обстрелы городов Украины, в частности Киева, в результате которых пострадала детская больница. Это еще раз наглядно иллюстрирует жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины", – написала Зурабишвили.

Strongly condemn today’s missile attacks across 🇺🇦 cities, including in #Kyiv that hit a children’s hospital. This once again clearly illustrates the brutal methods and the tragic consequences of Russia’s war against #Ukraine