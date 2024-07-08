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Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 17:39 — Кристина Бондарева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары России по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили отметила, что ракетные обстрелы в очередной раз демонстрируют жестокие методы и трагические последствия российской агрессии в Украине.

"Решительно осуждаю сегодняшние ракетные обстрелы городов Украины, в частности Киева, в результате которых пострадала детская больница. Это еще раз наглядно иллюстрирует жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины", – написала Зурабишвили.

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Российскую атаку утром 8 июля, унесшую жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".

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Грузия Война с РФ
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