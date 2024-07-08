Премьер Словакии впервые после покушения выбрался за пределы столицы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник совершил свою первую поездку за пределы столицы Братиславы после того, как возобновил исполнение своих обязанностей после покушения на него в середине мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Вместе с министром сельского хозяйства Рихардом Такачем Фицо, опираясь на костыль, посетил ферму в селе Словенска Нова Вес возле Трнавы, чтобы проверить урожай зерновых.

фото: aktuality

В коротком заявлении Фицо сказал, что Словакия не готова снять запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, и поблагодарил фермеров за работу.

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Это была его первая официальная поездка за пределы столицы после восстановления в связи с покушением на него 15 мая в городке Гандлова, что в 140 километрах от столицы.

Фицо впервые появился на публике после покушения в пятницу, когда выступил с речью по случаю национального праздника. Тогда он похвалил Виктора Орбана за визиты в Киев и Москву.

В конце июня в правительстве Словакии объявили, что Роберт Фицо, вероятно, в ближайшее время вернется к работе.

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