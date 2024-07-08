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Глава МЗС Італії звинуватив Росію у воєнному злочині після удару по "Охматдиту"

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 19:18 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві воєнним злочином.

Про це Таяні написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Дипломат сказав, що він шокований кадрами бомбардування Києва, під час якого також постраждала дитяча лікарня. 

"Це воєнні злочини, які повинні бути засуджені всією міжнародною спільнотою. Уряд (Італії) і надалі захищатиме суверенітет України та її народу", – зауважив Таяні.

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Нагадаємо, мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, та принагідно розкритикував прем’єра Віктора Орбана через візит до Москви.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".

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Італія Війна з РФ
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