Глава МИД Италии обвинил Россию в военном преступлении после удара по "Охматдету"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве военным преступлением.

Об этом Таяни написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Дипломат сказал, что он шокирован кадрами бомбардировки Киева, во время которой также пострадала детская больница.

"Это военные преступления, которые должны быть осуждены всем международным сообществом. Правительство (Италии) и в дальнейшем будет защищать суверенитет Украины и ее народа", – отметил Таяни.

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Sono colpito per le immagini dei bombardamenti su Kiev con i quali è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Crimini di guerra che vanno condannati da tutta la comunità internazionale. Il Governo continuerà a difendere la sovranità dell’Ucraina e del suo popolo. – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 8, 2024

Напомним, мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве, и попутно раскритиковал премьера Виктора Орбана из-за визита в Москву.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".