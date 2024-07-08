СМИ: Италия потратит 7,5 млрд евро на новые истребители Eurofighter

Италия планирует потратить чуть менее 7,5 миллиарда евро в течение следующих 11 лет на 24 новых истребителя Eurofighter,

Об этом говорится в документе Министерства обороны, который попал в агентство Reuters в понедельник, пишет "Европейская правда".

Закупка позволит обновить парк итальянских ВВС ввиду необходимости вывода из эксплуатации устаревших самолетов Eurofighter и Tornado.

Двухмоторные сверхзвуковые истребители Eurofighter Typhoon строит консорциум, представленный компаниями Airbus, BAE Systems и Leonardo.

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Учитывая, что заказ сделают итальянские военно-воздушные силы, компания Leonardo будет назначена главным подрядчиком.

"Программа... будет иметь многолетние временные рамки примерно с 2024 по 2034 год... на общую сумму 7,477 млрд евро", – говорится в оборонном документе.

В нем также сказано, что уже предусмотрено финансирование на сумму 690 миллионов евро, а остальные 6,8 млрд будут профинансированы с помощью механизмов, которые определят в будущем.

Эти самолеты заменят 26 бортов, которые Италия планирует заменить с 2028 года, а контракт будет предусматривать техническую поддержку самолетов и обучение персонала.

К середине августа соответствующие парламентские комитеты должны предоставить заключение по программе закупки, представленной в конце прошлой недели итальянским правительством, что откроет путь к окончательному утверждению.

Ранее в июне канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

А лидер оппозиции Германии полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.