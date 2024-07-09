Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник вечером телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что подробно проинформировал его о жестоком российском ударе в понедельник, который унес жизни и нанес существенные разрушения, в частности больнице в Киеве, где дети лечатся от рака и других серьезных проблем со здоровьем.

Президент сообщил о по меньшей мере 37 погибших по состоянию на публикацию сообщения, среди них – трое детей. 170 человек получили ранения, в том числе 13 детей.

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Они также обсудили совместные действия, которые дадут России адекватный и сильный ответ на этот террор.

"Я также проинформировал Джастина о текущей потребности Украины в усилении противовоздушной обороны. Мы будем очень благодарны за помощь Канады в коммуникации с партнерами для удовлетворения этих потребностей. Важно, что мы также скоординировали наши позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне", – добавил Зеленский.

Президент Байден отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины 8 июля, анонсировав встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и новую поддержку Украины со стороны НАТО.

В США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.