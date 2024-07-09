У партії влади Грузії не помітили "нічого страшного" у заморозці вступу в ЄС

Депутат від "Грузинської мрії" Бека Давітуліані, коментуючи заяву посла ЄС у Грузії про призупинення процесу вступу Грузії у ЄС, сказав, що у цьому немає "нічого страшного".

Слова Давітуліані у вівторок наводить видання SOVA, пише "Європейська правда".

Законодавець впевнений, що Грузія обов'язково стане частиною великої хвилі розширення ЄС, а така, за його словами, наразі не передбачається.

"Коли ця хвиля стане реальною, Грузія обов'язково стане її частиною, багато чого відбувається у світовій політиці, і після всього цього конфігурація буде зрозумілою. Я сподіваюся, що всі з часом це зрозуміють і зможуть уникнути цих тимчасових пристрастей та емоцій і мислити прагматично", – сказав Давітуліані.

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"Нічого страшного, ми на якийсь час зупинимося і продовжимо з наступного року", – додав він.

Що стосується припинення військового фінансування Грузії з боку Євросоюзу, Давітуліані каже, що це рішення завдає шкоди не тільки уряду Грузії, а й інтересам Заходу.

"Останні кілька років Грузія намагається одночасно захистити власні інтереси і продовжувати просуватися в напрямку Євросоюзу, загалом у напрямку західних інституцій. На жаль, дехто намагається не допустити цього", – заявив депутат, відзначивши, що у Грузії "свій шлях".

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.

Саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.