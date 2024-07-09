В партии власти Грузии не заметили "ничего страшного" в заморозке вступления в ЕС

Депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, комментируя заявление посла ЕС в Грузии о приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС, сказал, что в этом нет "ничего страшного".

Слова Давитулиани во вторник приводит издание SOVA, пишет "Европейская правда".

Законодатель уверен, что Грузия обязательно станет частью большой волны расширения ЕС, а такая, по его словам, пока не предвидится.

"Когда эта волна станет реальной, Грузия обязательно станет ее частью, многое происходит в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет понятна. Я надеюсь, что все со временем это поймут и смогут избежать этих временных страстей и эмоций и мыслить прагматично", – сказал Давитулиани.

Реклама:

"Ничего страшного, мы на какое-то время остановимся и продолжим со следующего года", – добавил он.

Что касается прекращения военного финансирования Грузии со стороны Евросоюза, Давитулиани говорит, что это решение наносит ущерб не только правительству Грузии, но и интересам Запада.

"Последние несколько лет Грузия пытается одновременно защитить собственные интересы и продолжать продвигаться в направлении Евросоюза, в целом в направлении западных институтов. К сожалению, некоторые пытаются не допустить этого", – заявил депутат, отметив, что у Грузии "свой путь".

Напомним, посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что сейчас вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за принятия "российского закона" – так называемого закона об "иноагентах".

Герчинский также сообщил, что Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.

Саммит лидеров ЕС в июне заявил, что нынешний курс грузинских властей ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления.