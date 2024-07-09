Фицо осудил атаку на "Охматдет" и предложил принять детей на лечение

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским визави Денисом Шмыгалем во вторник, 9 июля, осудил атаку на детскую больницу "Охматдет".

Об этом Шмыгаль написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украинский премьер отметил, что рассказал Фицо – который сегодня впервые после покушения два месяца назад вернулся к работе – о российской атаке и разрушении "Охматдета".

Реклама:

"Роберт Фицо осудил эту атаку. Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей. Благодарен за эту поддержку", – добавил он.

Также стороны договорились провести третье совместное заседание правительств Украины и Словакии осенью на украинской территории.

Шмыгаль поблагодарил словацкого премьера за участие его страны в Глобальном саммите мира и "последовательную поддержку евроинтеграции Украины".

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; в столичном районе Сырец, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. По состоянию на 12:15 в Киеве подтвердили гибель 31 человека, пострадавших 117.

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.