Ирландия снова нарушит правило расходов в новом бюджете

Ирландия увеличит государственные расходы на 6,9% в 2025 году, снова нарушив собственное бюджетное правило, ограничивающее рост расходов на уровне 5%.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Пакет в 8,3 млрд евро значительно опережает 5,7 млрд евро, которые предполагались год назад, и позволит правительству сократить налоги и увеличить расходы в октябре, накануне выборов, которые аналитики ожидают в ноябре.

Центральный банк Ирландии и его независимый надзорный орган предостерегли от повторного нарушения бюджетного правила, заявив, что это может привести к разжиганию инфляции, снижению конкурентоспособности и перегреву экономики.

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Министр государственных расходов Паскаль Донохью, который разработал это правило в 2021 году, уже третий год подряд защищает его нарушение, заявив, что оно "выполнило важную функцию", уменьшив давление на расходы после их значительного роста во время пандемии COVID-19.

Он и новый министр финансов Джек Чемберс объяснили это необходимостью приспособиться к высоким расходам и предоставить больше государственных услуг для большего количества населения, чем предполагалось.

По их словам, три четверти дополнительных расходов необходимы только для поддержания существующего уровня услуг.

Предыдущие нарушения правительство объясняло необходимостью смягчить кризис, связанный с ростом стоимости жизни. В прошлом месяце инфляция упала до более чем трехлетнего минимума – 1,5%.

Эти планы приведут к снижению прогнозируемого профицита бюджета до чуть менее 6 миллиардов евро на 2025 год по сравнению с 9,7 миллиардами евро, которые прогнозировали в апреле.

Ранее сообщалось, что три партии правительственной коалиции Ирландии обсуждают возможность объявления досрочных парламентских выборов, чтобы воспользоваться неудачными результатами левой националистической партии "Шинн Фейн" на выборах в Европарламент и не допустить ее прихода к власти.

Ключевым моментом в определении срока парламентских выборов будет то, как быстро депутаты коалиции смогут принять необходимые законопроекты – прежде всего бюджет на 2025 год.

Напомним, 20 марта Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гел", которая входит в правительственную коалицию. 9 апреля парламент назначил его преемника – Саймона Харриса.

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