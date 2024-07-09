Укр Рус Eng

Ирландия снова нарушит правило расходов в новом бюджете

Новости — Вторник, 9 июля 2024, 17:56 — Андрей Синявский

Ирландия увеличит государственные расходы на 6,9% в 2025 году, снова нарушив собственное бюджетное правило, ограничивающее рост расходов на уровне 5%.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Пакет в 8,3 млрд евро значительно опережает 5,7 млрд евро, которые предполагались год назад, и позволит правительству сократить налоги и увеличить расходы в октябре, накануне выборов, которые аналитики ожидают в ноябре.

Центральный банк Ирландии и его независимый надзорный орган предостерегли от повторного нарушения бюджетного правила, заявив, что это может привести к разжиганию инфляции, снижению конкурентоспособности и перегреву экономики.

Реклама:

Министр государственных расходов Паскаль Донохью, который разработал это правило в 2021 году, уже третий год подряд защищает его нарушение, заявив, что оно "выполнило важную функцию", уменьшив давление на расходы после их значительного роста во время пандемии COVID-19.

Он и новый министр финансов Джек Чемберс объяснили это необходимостью приспособиться к высоким расходам и предоставить больше государственных услуг для большего количества населения, чем предполагалось.

Националисты в Ирландии несколько потеряли в рейтинге, но продолжают оставаться самыми популярными

По их словам, три четверти дополнительных расходов необходимы только для поддержания существующего уровня услуг.

Предыдущие нарушения правительство объясняло необходимостью смягчить кризис, связанный с ростом стоимости жизни. В прошлом месяце инфляция упала до более чем трехлетнего минимума – 1,5%.

Эти планы приведут к снижению прогнозируемого профицита бюджета до чуть менее 6 миллиардов евро на 2025 год по сравнению с 9,7 миллиардами евро, которые прогнозировали в апреле.

Ранее сообщалось, что три партии правительственной коалиции Ирландии обсуждают возможность объявления досрочных парламентских выборов, чтобы воспользоваться неудачными результатами левой националистической партии "Шинн Фейн" на выборах в Европарламент и не допустить ее прихода к власти.

Ключевым моментом в определении срока парламентских выборов будет то, как быстро депутаты коалиции смогут принять необходимые законопроекты – прежде всего бюджет на 2025 год.

Напомним, 20 марта Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гел", которая входит в правительственную коалицию. 9 апреля парламент назначил его преемника – Саймона Харриса.

Читайте также: Отставка, шокировавшая Ирландию: какие последствия будет иметь уход из политики премьера Варадкара

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия
Реклама: