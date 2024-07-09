Президентка Грузії відреагувала на замороження ЄС 30 млн євро на підтримку сил оборони

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала рішення Євросоюзу заморозити 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони країни, а також перегляд співпраці США з Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у Facebook.

За її словами, це відповідь на антиєвропейські та антизахідні риторику та дії уряду країни.

"Ці дуже важкі послання від двох наших найближчих друзів потребують уваги! Хоча це відповідь на дурну й ворожу політику керівної партії щодо них, однак, водночас це попередження суспільству", – зазначила Зурабішвілі.

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Президентка пояснила, що партнери тим самим кажуть Тбілісі, що "вибір за вами" – між європейською Грузією із захищеним майбутнім та ізольованою Грузією в орбіті Росії.

"Нам кажуть, що ці закони не є дружньою поведінкою та несумісні з безперервною європейською або американською підтримкою. Це для тих, хто досі вперто й без аргументів повторює продиктоване згори запитання: "Чому цей закон російський? Чому? А тому", – резюмувала Зурабішвілі.

Повідомляли, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії, на тлі антизахідного розвороту грузинської влади.

Водночас директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер повідомив, що співпраця США з Грузією наразі переглядається.

Нагадаємо, саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.