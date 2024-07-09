Президент Грузии отреагировала на замораживание ЕС 30 млн евро на поддержку сил обороны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Евросоюза заморозить 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны страны, а также пересмотр сотрудничества США с Тбилиси.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в Facebook.

По ее словам, это ответ на антиевропейские и антизападные риторику и действия правительства страны.

"Эти очень тяжелые послания от двух наших самых близких друзей требуют внимания! Хотя это ответ на глупую и враждебную политику правящей партии по отношению к ним, однако, в то же время это предупреждение обществу", – отметила Зурабишвили.

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Президент пояснила, что партнеры тем самым говорят Тбилиси, что "выбор за вами" – между европейской Грузией с защищенным будущим и изолированной Грузией в орбите России.

"Нам говорят, что эти законы не являются дружественным поведением и несовместимы с непрерывной европейской или американской поддержкой. Это для тех, кто до сих пор упорно и без аргументов повторяет продиктованный сверху вопрос: "Почему этот закон российский? Почему? А потому", – резюмировала Зурабишвили.

Ранее Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии, на фоне антизападного разворота грузинских властей.

В то же время, директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер сообщил, что сотрудничество США с Грузией сейчас пересматривается.

Напомним, саммит лидеров ЕС в июне заявил, что нынешний курс грузинских властей ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления.

Перед этим высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.