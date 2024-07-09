Греція порушить на саміті НАТО використання Північною Македонією старої назви країни

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що на саміті НАТО висловить занепокоєння через відступ нової влади Північної Македонії – обидві країни є членами Альянсу від двосторонньої угоди щодо назви останньої.

Про це Міцотакіс сказав під час виступу на заході американської Ради з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Грецький прем’єр заявив, що має "серйозне занепокоєння" щодо використання старої назви Північної Македонії новим урядом, і наголосив, що воно "просто не підлягає обговоренню".

"Це не конструктивно. Це не допомагає європейському шляху Північної Македонії. Це непотрібна складність в той час, коли ми повинні шукати точки дотику", – сказав він.

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Міцотакіс не уточнив, як саме збирається висловити занепокоєння в межах НАТО, але раніше погрожував блокувати шлях Північної Македонії до членства в Європейському Союзі.

Як відомо, Македонія перейменувалася на Північну Македонію для того, щоб зняти заперечення Греції проти її вступу у НАТО: Греція стверджувала, що використанням назви "Македонія" Скоп'є нібито демонструє наявність територіальних претензій щодо однойменної грецької провінції. Афіни в обмін погодилися визнавати існування македонської мови і народу.

Після перемоги на виборах опозиційної націоналістичної партії ВМРО-ДПМНЄ та формування уряду на чолі з прем’єром Християном Міцкоскі посадовці найвищого рівня неодноразово вжили стару назву країни "Македонія".

Її зокрема використала під час інавгурації нова президентка Гордана Силяновська Давкова. Посол Греції тоді залишила парламент на знак протесту.

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