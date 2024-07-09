Греция поднимет на саммите НАТО использование Северной Македонией старого названия страны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на саммите НАТО выразит обеспокоенность из-за отступления новой власти Северной Македонии – обе страны являются членами Альянса от двустороннего соглашения о названии последней.

Об этом Мицотакис сказал во время выступления на мероприятии американского Совета по международным отношениям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Греческий премьер заявил, что имеет "серьезное беспокойство" относительно использования старого названия Северной Македонии новым правительством, и подчеркнул, что оно "просто не подлежит обсуждению".

"Это не конструктивно. Это не помогает европейскому пути Северной Македонии. Это ненужная сложность в то время, когда мы должны искать точки соприкосновения", – сказал он.

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Мицотакис не уточнил, как именно собирается выразить беспокойство в рамках НАТО, но ранее угрожал блокировать путь Северной Македонии к членству в Европейском Союзе.

Как известно, Македония переименовалась в Северную Македонию для того, чтобы снять возражения Греции против ее вступления в НАТО: Греция утверждала, что использованием названия "Македония" Скопье якобы демонстрирует наличие территориальных претензий в отношении одноименной греческой провинции. Афины в обмен согласились признавать существование македонского языка и народа.

После победы на выборах оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ и формирования правительства во главе с премьером Христианом Мицкоски должностные лица высшего уровня неоднократно употребили старое название страны "Македония".

Его в частности использовала во время инаугурации новый президент Гордана Силяновская Давкова. Посол Греции тогда покинула парламент в знак протеста.

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