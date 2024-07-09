Прем’єр Чехії обіцяє допомогти фон дер Ляєн з голосами в Європарламенті

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала висловив готовність допомогти Урсулі фон дер Ляєн із голосами в Європейському парламенті, необхідними для затвердження її кандидатури на посаду голови Єврокомісії.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Фіала заявив, що підтримує перепризначення фон дер Ляєн і спробує "отримати кілька голосів" від групи "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) – м’яких євроскептиків, до яких належить і партія чеського прем’єра.

"Вона хороший президент Європейської комісії, вона розуміє проблеми Центральної Європи, вона була дуже чіткою з самого початку російської агресії", – пояснив він свою позицію.

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Урсулі фон дер Ляєн, яка представляє правоцентристську Європейську народну партію, потрібен мінімум 361 голос у Європарламенті для затвердження на другий термін на посаді президентки Єврокомісії.

Голоси ЄКР для цього можуть виявитись важливими, але лідерка групи, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні утрималась від підтримки кандидатури фон дер Ляєн на саміті лідерів ЄС наприкінці червня.

Голова італійського уряду тоді поскаржилася, що її не інформують про призначення на найвищі посади в Євросоюзі. Проте за підсумками саміту кандидатуру Урсули фон дер Ляєн, як і інших претендентів на топпосади ЄС, все ж погодили.