Премьер Чехии обещает помочь фон дер Ляйен с голосами в Европарламенте

Чешский премьер-министр Петр Фиала выразил готовность помочь Урсуле фон дер Ляйен с голосами в Европейском парламенте, необходимыми для утверждения ее кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Фиала заявил, что поддерживает переназначение фон дер Ляйен и попытается "получить несколько голосов" от группы "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) – мягких евроскептиков, к которым относится и партия чешского премьера.

"Она хороший президент Европейской комиссии, она понимает проблемы Центральной Европы, она была очень четкой с самого начала российской агрессии", – пояснил он свою позицию.

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Урсуле фон дер Ляйен, которая представляет правоцентристскую Европейскую народную партию, нужен минимум 361 голос в Европарламенте для утверждения на второй срок на посту президента Еврокомиссии.

Голоса ЕКР для этого могут оказаться важными, но лидер группы, премьер Италии Джорджия Мелони воздержалась от поддержки кандидатуры фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС в конце июня.

Глава итальянского правительства тогда пожаловалась, что ее не информируют о назначениях на высшие должности в Евросоюзе. Однако по итогам саммита кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, как и других претендентов на топ-должности ЕС, все же согласовали.