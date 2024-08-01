Президентка Молдови відреагувала на затримання підозрюваних у держзраді

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на затримання співробітника Секретаріату парламенту і співробітника Прикордонної поліції, підозрюваних у держзраді і змові проти Республіки Молдова.

Заяви молдовської лідерки, як пише "Європейська правда", цитує інформагентство IPN.

За словами Маї Санду, Молдова повинна домогтися того, щоб випадки державної зради суворо каралися, відповідно до закону.

"Недостатньо тільки виявляти такі випадки, їх (держзрадників – Ред.) потрібно карати. Коли я кажу "карати", я маю на увазі прокуратуру і судові інстанції. Я сподіваюся, що цього разу докази будуть серйозними, і ставлення установ, які призначатимуть покарання цим людям, буде таким же серйозним. Найголовніше зараз – домогтися того, щоб цей приклад зради батьківщини було покарано найсуворішим чином, як того вимагає закон", – сказала Мая Санду в програмі "Secretele Puterii" ("Секрети влади") на телеканалі JurnalTV.

Реклама:

Глава держави зазначила, що явище державної зради і шпигунства характерне не тільки для Республіки Молдова. Вона додала, що завдяки співпраці з іноземними спецслужбами ці мережі можуть бути розкриті набагато швидше.

Вчора у парламенті Молдови провели обшук. Після обшуків затримали двох людей.

Їх підозрюють у державній зраді та змові проти Республіки Молдова, під час спілкування зі співробітником посольства Російської Федерації.

Стало відомо, що глава юридичного департаменту парламенту країни Іон Крянге також є об'єктом розслідування.

Обох посадовців, яких підозрюють у державній зраді та змові проти національних інтересів, затримали на 72 години. Відповідно до закону, обидва затриманих користуються презумпцією невинуватості.