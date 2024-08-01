Зеленський: Почнемо переговори щодо безпекової угоди з ще однією європейською країною

Президент Володимир Зеленський анонсував початок у п'ятницю переговорів щодо безпекової угоди з ще однією європейською країною.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Наші відносини з партнерами: готуємо угоди, готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і угоди про безпеку – завтра почнуться переговори зі ще однією європейською країною", – заявив Зеленський.



Він не уточнив, з якою країною будуть вестися переговори.



Також, за словами Зеленського, триває підготовка візитів іноземних лідерів в Україну.



"Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози", – сказав Зеленський.



Зокрема, зазначив він, ключове завдання полягає в забезпеченні і Сил оборони, і державного бюджету, і соціальної стійкості України.

Україна і Чехія 18 липня підписали двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації "Групи семи" щодо "гарантій безпеки" для України.

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Цього ж дня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди України та Словенії, вона стала 25-м таким документом.

Нагадаємо, у тиждень саміту НАТО були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. Також на полях саміту підписали додатковий договір Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.