Зеленский: Начнем переговоры по соглашению по безопасности с еще одной европейской страной

Президент Владимир Зеленский анонсировал начало в пятницу переговоров по безопасности соглашения с еще одной европейской страной.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении.

"Наши отношения с партнерами: готовим соглашения, готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения о безопасности – завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной", – заявил Зеленский.



Он не уточнил, с какой страной будут вестись переговоры.



Также, по словам Зеленского, продолжается подготовка визитов иностранных лидеров в Украину.



"Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы", – сказал Зеленский.



В частности, отметил он, ключевая задача заключается в обеспечении и Сил обороны, и государственного бюджета, и социальной устойчивости Украины.

Украина и Чехия 18 июля подписали двустороннее соглашение по безопасности в продолжение Вильнюсской декларации "Группы семи" по "гарантиям безопасности" для Украины.

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В этот же день состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности Украины и Словении, оно стало 25-м таким документом.

Напомним, в неделю саммита НАТО были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. Также на полях саммита подписали дополнительный договор Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.