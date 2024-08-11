Гарріс заявила, що у Газі знову загинули занадто багато цивільних

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка буде кандидаткою Демпартії на виборах президента, засудила загибель мирних жителів в результаті ізраїльського авіаудару по будівлі школи в секторі Гази в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Виступаючи на передвиборчому заході у Арізоні, Гарріс сказала, що Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, але також має "важливий обов'язок" уникати жертв серед цивільного населення.

Щонайменше 90 людей загинули внаслідок ізраїльського удару в будівлі, яка давала притулок переміщеним палестинцям, заявили посадовці у Газі.

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Гарріс сказала, що "знову загинуло занадто багато" мирних жителів, і повторила заклики до звільнення заручників і припинення вогню, перегукуючись із коментарями Білого дому.

Представник ізраїльської армії заявив, що школа ат-Табаїн, по якій завдали удару, "слугувала активним військовим об'єктом ХАМАС та Ісламського джихаду".

Суботній авіаудар розкритикували західні і регіональні державами, а Єгипет заявив, що Ізраїль продемонстрував відсутність бажання досягти припинення вогню або закінчити війну в Газі.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.

Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "лишилося укласти лише деталі реалізації".

Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.