Харрис заявила, что в Газе снова погибли слишком много гражданских

Вице-президент США Камала Харрис, которая будет кандидатом Демпартии на выборах президента, осудила гибель мирных жителей в результате израильского авиаудара по зданию школы в секторе Газа в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Выступая на предвыборном мероприятии в Аризоне, Харрис сказала, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, но также имеет "важный долг" избегать жертв среди гражданского населения.

По меньшей мере 90 человек погибли в результате израильского удара в здании, которое давало убежище перемещенным палестинцам, заявили чиновники в Газе.

Реклама:

Харрис сказала, что "снова погибло слишком много" мирных жителей, и повторила призывы к освобождению заложников и прекращению огня, перекликаясь с комментариями Белого дома.

Представитель израильской армии заявил, что школа ат-Табаин, по которой нанесли удар, "служила активным военным объектом ХАМАС и Исламского джихада".

Субботний авиаудар раскритиковали западные и региональные государствами, а Египет заявил, что Израиль продемонстрировал отсутствие желания достичь прекращения огня или закончить войну в Газе.

Напомним, США, Египет и Катар ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации. В четверг они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить лишь детали реализации".

Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.