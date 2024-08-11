Британське Міноборони показало, як виглядає зруйнований Росією Бахмут
Новини — Неділя, 11 серпня 2024, 16:25 —
Міноборони Британії опублікувало супутникові знімки частини зруйнованих Росією будівель в українському Бахмуті.
Знімки були опубліковані у соцмережі Х (Twitter) в неділю, пише "Європейська правда".
Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бойові дії та невибіркові обстріли будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту, йдеться у повідомленні.
Відтак школи, вокзали, житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури були пошкоджені, а в деяких випадках і зруйновані.
Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.
9 серпня у МО Британії констатували, що Росія має подальший тактичний прогрес на Донеччині.