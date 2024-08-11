Британське Міноборони показало, як виглядає зруйнований Росією Бахмут

Міноборони Британії опублікувало супутникові знімки частини зруйнованих Росією будівель в українському Бахмуті.

Знімки були опубліковані у соцмережі Х (Twitter) в неділю, пише "Європейська правда".

Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бойові дії та невибіркові обстріли будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту, йдеться у повідомленні.

Відтак школи, вокзали, житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури були пошкоджені, а в деяких випадках і зруйновані.

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Зруйнована росіянами школа у Бахмуті

Комплекс зруйнованих РФ багатоквартирних будинків у Бахмуті

Зруйнована росіянами будівля залізничного вокзалу у Бахмуті

Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

9 серпня у МО Британії констатували, що Росія має подальший тактичний прогрес на Донеччині.