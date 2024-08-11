Британское Минобороны показало, как выглядит разрушенный Россией Бахмут
Новости — Воскресенье, 11 августа 2024, 16:25 —
Минобороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки части разрушенных Россией зданий в украинском Бахмуте.
Снимки были опубликованы в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, пишет "Европейская правда".
Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные боевые действия и неизбирательные обстрелы зданий привели к значительным разрушениям по всему городу, говорится в сообщении.
Поэтому школы, вокзалы, жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры были повреждены, а в некоторых случаях и разрушены.
В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.
9 августа в МО Великобритании констатировали, что Россия имеет дальнейший тактический прогресс в Донецкой области.