Британское Минобороны показало, как выглядит разрушенный Россией Бахмут

Минобороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки части разрушенных Россией зданий в украинском Бахмуте.

Снимки были опубликованы в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные боевые действия и неизбирательные обстрелы зданий привели к значительным разрушениям по всему городу, говорится в сообщении.

Поэтому школы, вокзалы, жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры были повреждены, а в некоторых случаях и разрушены.

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Разрушенная россиянами школа в Бахмуте

Комплекс разрушенных РФ многоквартирных домов в Бахмуте

Разрушенное россиянами здание железнодорожного вокзала в Бахмуте

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

9 августа в МО Великобритании констатировали, что Россия имеет дальнейший тактический прогресс в Донецкой области.