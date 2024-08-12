В Ірландії заарештували чоловіка за погрози прем’єр-міністру онлайн

Ірландська поліція заарештувала чоловіка у зв'язку з погрозами в інтернеті на адресу прем'єр-міністра Саймона Гарріса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Поліція провела арешт чоловіка в неділю вранці та помістила його у відділок в північно-західному регіоні країни.

За останні три місяці поліція провела декілька розслідувань погроз на адресу прем'єр-міністра і його сім'ї.

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У п'ятницю був заарештований чоловік у віці 50 років у зв'язку з повідомленням про нібито замінування будинку Гарріса. З тих пір він був звільнений без пред'явлення звинувачень.

Ще одна погроза, в якій згадувалися ножі, була зроблена на адресу прем’єр-міністра в Instagram минулими вихідними.

Реагуючи на погрозу на початку цього тижня, Гарріс заявив, що це не завадить йому виконувати свою роботу.



Нагадаємо, у середині липня Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом здійснити візит до України.

Гарріс та Володимир Зеленський домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року.