В Ирландии арестовали мужчину за угрозы премьер-министру онлайн
Ирландская полиция арестовала мужчину в связи с угрозами в интернете в адрес премьер-министра Саймона Харриса.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Полиция провела арест мужчины в воскресенье утром и поместила его в участок в северо-западном регионе страны.
За последние три месяца полиция провела несколько расследований угроз в адрес премьер-министра и его семьи.
В пятницу был арестован мужчина в возрасте 50 лет в связи с сообщением о якобы минировании дома Харриса. С тех пор он был освобожден без предъявления обвинений.
Еще одна угроза, в которой упоминались ножи, была сделана в адрес премьер-министра в Instagram в минувшие выходные.
Реагируя на угрозу в начале этой недели, Харрис заявил, что это не помешает ему выполнять свою работу.
Напомним, в середине июля Саймон Харрис заявил, что надеется в ближайшее время осуществить визит в Украину.
Харрис и Владимир Зеленский договорились о визите премьер-министра Ирландии в Киев в этом году.