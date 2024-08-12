В Ирландии арестовали мужчину за угрозы премьер-министру онлайн

Ирландская полиция арестовала мужчину в связи с угрозами в интернете в адрес премьер-министра Саймона Харриса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полиция провела арест мужчины в воскресенье утром и поместила его в участок в северо-западном регионе страны.

За последние три месяца полиция провела несколько расследований угроз в адрес премьер-министра и его семьи.

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В пятницу был арестован мужчина в возрасте 50 лет в связи с сообщением о якобы минировании дома Харриса. С тех пор он был освобожден без предъявления обвинений.

Еще одна угроза, в которой упоминались ножи, была сделана в адрес премьер-министра в Instagram в минувшие выходные.

Реагируя на угрозу в начале этой недели, Харрис заявил, что это не помешает ему выполнять свою работу.



Напомним, в середине июля Саймон Харрис заявил, что надеется в ближайшее время осуществить визит в Украину.

Харрис и Владимир Зеленский договорились о визите премьер-министра Ирландии в Киев в этом году.